von Jens Griesbach

06. Dezember 2018, 22:00 Uhr

Traditionell begeht der Tierschutzverein Schwaan in der Weihnachtszeit auf dem Gelände seiner Auffangstation an dem Verbindungsweg Niendorfer Chaussee-Feldstraße eine „Lütt Wiehnacht“ für die Katzen. Katzen erhalten da besondere Zuwendung, Streicheleinheiten und Leckerlis. Tierliebe Menschen können diese Möglichkeit morgen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr nutzen.