Retter aus Schwaan : Lob für Einsatz bei Hunde-Angriff

Ministerpräsidentin spricht Öffentliche Belobigung aus. Matthias Hallier hatte vor elf Monaten eine Dreijährige gerettet

von Frank Liebetanz

21. Februar 2018, 21:00 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Mittwoch Matthias Hallier aus Schwaan eine Öffentliche Belobigung ausgesprochen. Der Schwaaner hatte im März 2017 eine Dreijährige vor einem Hund gerettet, der das Mädchen bereits verletzt hatte. Ferner erhielten Manuela Duwe und Thomas von Morstein aus Bresegard bei Eldena im Landkreis Ludwigslust-Parchim Rettungsmedaillen des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Am 28. März 2017 hatte der damals 37-Jährige während der Gartenarbeit Hilferufe vom Nachbargrundstück gehört. Er sah einen großen Hund, der die Tochter der Nachbarn attackierte.

Das Mädchen spielte mit anderen Kindern im Sandkasten, als der Hund angriff. Es hatte bereits starke Verletzungen am Kopf und war blutüberströmt. Die Nachbarin versuchte vergeblich, das Tier vom Kind abzuhalten.

Geistesgegenwärtig sprang Hallier über den Zaun, warf sich auf den Vierbeiner und nahm den Bullmastiff in den Würgegriff. Eine Viertelstunde lang hielt er das Tier in Schach und drückte es mit voller Kraft zu Boden, gefährdete damit auch sich selbst.

Anstrengende Hilfe

„Wir können uns nur ungefähr vorstellen, wie anstrengend dieser Einsatz war. Dank seines selbstlosen Einsatzes konnten auch die anderen Kinder gerettet werden“, erklärte die Ministerpräsidentin gestern. Er selbst habe zum Glück keine Verletzungen davongetragen. Der Schock bleibe aber in seinem Kopf. Schwesig: „Herr Hallier hat etwas sehr Wertvolles getan. Er hat sich selbstlos in Gefahr begeben, um anderen in größter Not zu helfen. Er verdient große Anerkennung für das, was er geleistet hat. Dafür spreche ich ihm eine Öffentliche Belobigung aus.“

Der Bullmastiff hatte sich vor der Attacke von seiner Betreuungsperson losgerissen und war in Richtung der kleinen Juna gehetzt. Matthias Hallier nahm den Bullmastiff, der etwa 60 Kilogramm auf die Waage gebracht haben soll, in den Würgegriff. „Das Tier war auf das Opfer fixiert“, sagt der Schwaaner. Erst kurz vor dem Ersticken ließ der Hund vom Mädchen ab. Matthias Hallier bringt 95 Kilogramm auf die Waage, dennoch hatte er Mühe, den Hund zu überwältigen. „Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, mich vielleicht selbst in Gefahr zu bringen. Ich habe einfach nur reagiert“, sagte er nach dem Hilfe-Einsatz. Die Mutter des Mädchens, Ariane Sennewald, war neben zwei weiteren Kindern ebenfalls im Garten und versuchte ebenfalls, ihrer Tochter zu helfen. Aber der Hund war zu kräftig. Sie sagte nach dem Ereignis: „Ohne meinen Nachbarn hätte ich meine Tochter nicht mehr.“

Wie Espenlaub gezittert

Matthias Hallier erinnert sich, dass er “anschließend wie Espenlaub gezittert“ habe. Die beiden Polizeihauptkommissare Dirk Höhlein und Lars Abrutat, Leiter und stellvertretender Leiter des Bützower Polizeireviers, besuchten den Schwaaner kurz nach seiner Hilfeleistung und sprachen ihm Dank aus. „Sie haben mutig und entschlossen gehandelt und damit weiteres Unheil von dem Mädchen abgewandt“, sagte Dirk Höhlein. Diese Leistung sei mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Man sei verpflichtet, Hilfe zu holen – nicht aber, sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Nur dank Matthias Hallier sei Juna noch am Leben, da waren sich alle Beteiligten sicher.