DRK Bützow : Kuscheltiere fahren mit zum Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Badenschier 1 von 1

Ein Schweinchen in lila, ein gestreifter Tiger, ein lachendes Äffchen – diese und viele weitere Kuscheltiere gehen künftig mit auf Fahrt, wenn Notfallsanitäter der DRK-Rettungswachen in Bützow, Güstrow und Teterow zum Rettungseinsatz ausrücken. Möglich wird das durch eine Spende der DKB-Bank, sagt Karin Rhein, Leiterin der Rettungswache in Bützow. Sie ist dafür sehr dankbar. Die kuscheligen Notfallhelfer kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Lebensretter Kinder als Patienten betreuen beziehungsweise deren Eltern.

Es sei immer eine besondere Situation, wenn bei einem medizinischen Notfalleinsatz Kinder direkt oder indirekt betroffen sind, sagt Karin Rhein. Die Kleinen seien aufgeregt, hätten Angst, da ist es gut, wenn sie einen kleinen „Trostgeber“ bekommen. Das habe sich in der Vergangenheit schon gut bewährt. Nun sei das DRK auf der Suche gewesen nach Geldgebern, die das Projekt unterstützen. Die Kreditbank fand die Idee toll und habe 500 Euro bereitgestellt.

Rund 100 Kuscheltiere stehen nun für die drei Rettungswachen bereit. Die kuschligen Seelentröster bleiben alle in Plastiktüren eingeschweißt, werden erst „befreit“, wenn sie zum Einsatz kommen, sagt die Leiterin der Bützower Rettungswache. Damit soll gesichert werden, dass die kleinen „Ersthelfer“ nicht verschmutzen. Denn Hygiene sei ganz wichtig in einem Rettungswagen.

von Ralf Badenschier

erstellt am 26.Jul.2017 | 09:00 Uhr