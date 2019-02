Güstrow : Kunst wieder zugänglich

von svz.de

26. Februar 2019, 19:55 Uhr

Kunst am alten Hafen in der Textilreinigung Güstrow ist wieder zugänglich. Ein Wasserschaden ist behoben, so dass die Ausstellung des Malers Andreas Tessenow „Bilder der Existenz“ wieder besucht werden kann. Darüber hinaus wird am Freitag, 1. März, um 16 Uhr zu einer Midissage eingeladen. Ab sofort lädt auch das „KunstCafe“ zur Diskussion über Kunst, Gott und die Welt ein. Andreas Tessenow zeigt überwiegend Arbeiten aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Es sind zahlreiche Porträts und figürliche Darstellungen – Zeichnungen, Radierungen und Malerei.