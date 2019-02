Bad Doberan : Kreativität freien Lauf lassen

Alle, die Freude daran haben zu musizieren, zu rezitieren, zu tanzen und zu singen, sollten sich den 27. Februar schon mal im Kalender notieren.

Alle, die Freude daran haben zu musizieren, zu rezitieren, zu tanzen und zu singen, sollten sich den 27. Februar schon mal im Kalender notieren. Dann können sich nämlich kreative Köpfe ab 17 Uhr im Saal der Kreismusikschule Bad Doberan im Stülower Weg 2a präsentieren. Jeder Interessierte kann sich ausprobieren, einfach mal öffentlich proben oder gemeinsam mit Gleichgesinnten musizieren. Dabei spiele es keine Rolle, mit was man auftreten möchte oder welches Genre bedient werden soll, teilt Susann Kloerss von der Musikschule mit. „Hier erwartet dich die Möglichkeit, ungezwungen deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ob jung, ob alt, ob Könner oder Anfänger, es geht nicht um Leistung, sondern deine Freude an deiner Kunst in einer angenehmen Atmosphäre dem gespannten Publikum zu präsentieren.“ Anmeldungen sind nicht nötig. Die Einladung gilt natürlich auch denjenigen, die sich einfach nur von den Darbietungen überraschen lassen möchten.