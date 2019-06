Baumgarten : Kreativ offen in Baumgarten

von Onlineredaktion

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Kreative Frauen zeigen sich in der Öffentlichkeit. Am Sonnabend und am Sonntag sind alle Kunstinteressierten auf den Hof in der Lindenstraße 57 in Baumgarten eingeladen. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher die Häkeleien und selbst gestalteten Bilder der Gastgeberin Katrin Müller bewundern. Als Gast wird Rosi Schwarz aus Eickhof mit ihrem handgemachten Schmuck und mehr vor Ort sein. Weiterhin wird zum Basteln eingeladen. Kinder können zum Beispiel Figuren mit Seife filzen, kleine Schmuckketten und Spiralarmbänder basteln und auch Erwachsenen können Kreativflaschen mit Beton gestalten. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 12 Uhr gibt es Fleisch und Wurst vom Grill, einen Pfundstopf sowie Kaffee und Kuchen.