Tarnow : Konzert und Dorffest am Wochenende

von svz.de

28. Mai 2019, 06:21 Uhr

Das nächste Wochenende steht in Tarnow ganz im Zeichen des Dorffests. Los geht es am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem kleinen Konzert in der Dorfkirche.

Dafür hat eine Gruppe von Freundinnen aus ganz Deutschland gemeinsam mit der Profimusikerin Adelheid Flemming ein Programm erarbeitet. Mehrstimmige Lieder aus aller Welt, geistige Lieder, Liebeslieder und alte Volkslieder werden vorgetragen.

Ergänzt wird das Programm durch einzelne Instrumentalstücke. Auch einige Lieder zum Mitsingen sind dabei. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine kleine Spende gebeten.

Am Samstag geht es ab 10 Uhr auf dem Tarnower Sportplatz weiter: Spiele für Jung und Alt, Fussball-Turnier, Feuerwehr-Wettkämpfe, Flohmarkt, Dudelsack-Musik und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist natürlich ausreichend gesorgt. Den Abschluss bildet dann der Tanzabend ab 20 Uhr im Festzelt.