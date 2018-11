Bützow : Konzert in der „Scheune“

Bianca Lübke spielt am Sonnabend, 10. November, ab 20 Uhr in der „Scheune“ in der 2. Ausfallstraße 2.

von Christian Jäger

09. November 2018, 08:30 Uhr

Die Bützowerin ist in der Warnowstadt bekannt wie ein bunter Hund, tritt unter anderem regelmäßig bei der Bützower Einkaufsnacht im Sommer auf. Vielen ist sie auch noch als „Gänsemagd“ bekannt, denn gemeinsam mit „Gänsejunge“ Michael Kloß moderierte sie 15 Jahre lang „Wetten, dass Bützows bunter Kessel kracht“ während der Gänsemarkttage.