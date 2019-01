Kompetenzen in Sachen Medien

von Christian Jäger

Nun aber schnell! Nur noch bis Freitag können sich Schulklassen, Bildungsträger, Gruppen aus Freizeit und Kindereinrichtungen, Vereine, Jugend- und/oder Senioreninitiativen genau wie Privatpersonen für den Medienkompetenzpreis 2019 bewerben. In den Kategorien schulische Projekte sowie außerschulische Projekte werden die innovativsten Medienprojekte des Landes prämiert. Vergeben werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Eingereicht werden können Projekte, in denen Medienkompetenz vermittelt wurde, Projekte, die 2018/19 in MV begonnen oder realisiert wurden und Projekte von allen Altersgruppen. Der Wettbewerb wird von der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V ausgeschrieben. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es unter fish-festival.de/einreichung/meko.