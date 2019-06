von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zum „Grill-Büfett“ lädt der Verein Bürger für Schwaan am 7. Juli zwischen 11 und 15 Uhr in die Begegnungsstätte ein. Es ist die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause. Karten für diesen Schlemmer-Tag gibt es in der Mühlenstraße 3 oder unter 03844/891 44 55.