Bernitt : „Kirche belebt“ lädt jeden ein

Der rührige Verein bietet Veranstaltungen ungeachtet der Konfession an.

von Onlineredaktion

10. September 2019, 12:00 Uhr

Ein kleines Mädchen kommt bereits zum dritten Mal zum Tombola-Stand und kauft etliche Lose. Jetzt gewinnt sie zwar auch, aber nur Kleinigkeiten. Beim ersten Mal allerdings hatte sie ihrer Großmutter freudestrahlend eine Pad-Kaffeemaschine überreicht. Viele schöne Preise waren auf der Tombola des zehnten Bernitter Herbstmarkts des Fördervereins „Kirche belebt“ zu gewinnen. „Die Einnahmen sind für unsere Arbeit im Verein“, erklärte Vereinsmitglied Susan Dombrowski. „Die Preise dafür haben wir teils gekauft, teils gesponsert bekommen.“

Auch Edda Bethge, die Vereinsvorsitzende, nimmt sich einige Lose. Sie steht dem Förderverein seit Dezember 2009 vor. „Wir haben uns damals das Ziel gesetzt, wieder Leben ins Dorf zu bringen, die Generationen zusammen zu führen und unsere schönen Örtlichkeiten zu nutzen“, erklärte sie. „Für uns war es also wichtig, Kultur und Leben in dieses große Dorf zu bringen. Wenn man sich hier heute so umschaut, sind wir auf dem besten Weg.“

Viele private Stände mit Trödel, Anziehsachen für Kinder und Erwachsene, aber auch Modernes, Genähtes und Getöpfertes. „Wenn ich diese Gelegenheit vor meiner Haustür nicht nutzen würde, wäre ich ja schön dumm“, so Töpfermeister Rainer Finck aus Bernitt.

Für die Kinder waren Annette Bera und Melanie Homann vom Satower Reit- und Fahrverein da mit den beiden Pferden Benni, einem Norweger, und Happy Princess, einem Deutschen Reitpony. Das Ponyreiten kam gut an. Ebenso die riesige Hüpfburg mit Klettermöglichkeiten, die die Freiwillige Feuerwehr Qualitz zur Verfügung hernagekarrt hatte.

Apropos Feuerwehr: „Wir haben auch ein sehr gutes Zusammenwirken mit unserer Freiwilligen Feuerwehr, mit unserem Dorfladen und vielen Ehrenamtlern. Die Feuwerwehr grillt und gibt Getränke aus. Der Dorfladen hat ein Mittagessen gekocht. Und dank einiger Ehrenamtler können sich die Kinder schminken lassen und gibt es ein üppiges Kuchenangebot im Zelt“, berichtete Edda Bethge. „Aber auch unsere Händler kommen gern. Nicht nur zum Verkaufen, gern auch zum Leute treffen und einfach nur klönen.“

Jedes Jahr steht auf dem Programm des Fördervereins „Kirche belebt“ Bernitt ein Brunch mit Musik Ende Mai oder Anfang Juni und dieser Herbstmarkt. „Im letzten Jahr haben wir uns einen Stummfilm mit echter Klaviermusik organisiert. Das war der letzte Film von Charly Chaplin. Diese Aktion kam sehr gut an. Deswegen wollen wir versuchen, im kommenden Frühjahr wieder einen Stummfilm zu organisieren“, ergänzte die Vereinsvorsitzende.

Am zweiten Advent um 14 Uhr wird auch wieder zum traditionellen Adventssingen in die Kirche eingeladen, anschließend gibt es Kaffee. „Wir wollen versuchen, einige Chöre aus der Region dafür zu gewinnen.“

Edda Bethge liegt Folgendes sehr auf dem Herzen: „Unser Name ist zwar ,Kirche belebt`“, aber zu uns können alle Menschen kommen. Egal, ob sie einer Konfession angehören oder nicht. Wir freuen uns über jeden, der an unseren Veranstaltungen teilnimmt, auch in der Kirche.“