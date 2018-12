Bützow : Kinderkino im Kultursalon nur mit Anmeldung

von svz.de

27. Dezember 2018, 06:49 Uhr

„Kino im Kultursalon“ heißt es regelmäßig, wenn der Bützower Verein Pferdemarktquartier einlädt. Am morgigen Freitag ist es wieder soweit. Allerdings heißt es dieses Mal: „Kinderkino im Kultursalon“. Ab 16 Uhr wird der Film Paddington 2 gezeigt. Da die Kinder noch Ferien haben, wird mit einem großen Andrang gerechnet – zumal der Film um den namensgebenden Bären noch recht neu ist. Und damit nicht irgendwann gesagt werden muss, „tut uns leid, der Kultursalon ist voll“, müssen sich die Knirpse anmelden. So kurz nach Weihnachten möchte schließlich niemand ein enttäuschtes Kindergesicht sehen. Anmeldungen sind telefonisch unter 0172/386 73 62 oder über den Facebook-Massenger mit einer Nachricht an den Verein Pferdemarktquartier möglich.