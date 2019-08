Bützow : Jetzt kann wieder ohne Bedenken gebadet werden

von Ralf Badenschier

15. August 2019, 05:00 Uhr

Alles in Ordnung. Wer mag, kann wieder ohne Bedenken in den Rühner See und in den See in Kurzen Trechow zum Baden eintauchen. Darüber informiert Frank Endjer von der Stadtverwaltung Bützow. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock habe die Stadt Bützow informiert, dass die jüngsten Gewässerproben wieder in Ordnung gewesen seien.

Ende vergangener Woche hatte der Landkreis Rostock über das hohe Aufkommen von so genannten Blaualgen informiert. Daraufhin mussten entsprechende Warn- und Hinweisschilder an den Badeseen in Kurzen Trechow und Bützow angebracht werden.