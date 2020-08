Nach Wasserschaden : Ist das Bützower Bahnhofsgebäude noch zu retten?

Nach dem Wassereinbruch in den Kellerräumen spricht Eigentümer Poppe Gerken vom Schlimmsten, was passieren konnte.

von Robert Grabowski

10. August 2020, 16:25 Uhr

Nach einem massiven Wassereinbruch in den Kellerräumen des Bützower Bahnhofgebäudes am vergangenen Freitag kämpft Eigentümer Poppe Gerken nun mit den Folgen der Überflutung.

Bisher will keiner etwas damit zu tun haben. Helfen tut uns auch keiner, aber wir haben den Schaden. Poppe Gerken

Die genaue Ursache ist demnach noch nicht geklärt, genauere Untersuchungen müssen und werden folgen.

„Es handelt sich hier um einen enormen Schaden“, stellt Poppe Gerken klar. Deshalb lässt er sich auch nicht so einfach von irgendwelchen Antworten vertrösten, sondern bleibt bei der Ursachenforschung hartnäckig. „Wir haben eine alte Bausubstanz – Backstein. Diese trocken zu kriegen, ich weiß nicht, wie das gehen soll“, sagt Gerken.

Feuchtigkeit bedroht die Bausubstanz des Gebäudes

Laut der Freiwilligen Feuerwehr stand das Wasser 60 bis 70 Zentimeter hoch. Poppe Gerken spricht sogar von knapp einem Meter. Er ist seit sechs Jahren Besitzer des historischen Gebäudes, das 1850 erbaut wurde. „Der Wassereinbruch ist das Schlimmste, was passieren konnte. Das vertragen die Fundamente nicht mehr“, sagt der Eigentümer. Wird dort nicht entsprechend gegengewirkt, ist das Gebäude auf Dauer nicht mehr tragbar. Und so auch nicht mehr lukrativ für einen Weiterverkauf. „In diesem Zustand kauft es mir keiner mehr ab“, so Poppe Gerken.

In den Kellerräumen ist aktuell die Feuchtigkeit allgegenwärtig, überall riecht es modrig. Außerdem sind Teile des Fußbodens hochgedrückt. Im Heizungsraum beispielsweise lösen sich die Fliesen, der Untergrund ist total nass. „Deshalb muss einer her, der das Fundament begutachtet“, sagt Poppe Gerken.

Ist ein verstopfter Abwasserkanal schuld an der Misere?

Am Montag machte er sich auch noch auf den Weg zum Wasserversorger. Als mögliche Ursache für den Wasserschaden zieht er nämlich einen Abwasserkanal in Betracht, der verstopft sein könnte. In diesen wird das Wasser aus der Baugrube, die für den neuen Tunnel am Bützower Bahnhof ausgehoben wird, gepumpt. Aber das ist nur Spekulation. Heute soll ein Vor-Ort-Termin mit Eurawasser Klarheit bringen, ob Poppe Gerken mit seiner Vermutung richtig liegt.

Bemerkt wurde der Schaden übrigens am späten Freitagabend von einer Bahnmitarbeiterin. Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Bützow musste anrücken, um die Wassermassen aus dem Keller zu bekommen. Knapp vier Stunden dauerte der Einsatz.

Eigentümer Poppe Gerken hat nun aber noch deutlich länger damit zu kämpfen. Noch sind die Folgen gar nicht absehbar. „Deshalb brauchen wir Leute, die vom Fach sind, um alles zu klären. Es geht hier um richtig viel Geld“, vermutet Gerken auch einen hohen finanziellen Schaden. Immerhin war das Wasser auf einer Fläche von 400 Quadratmeter verteilt. Das letzte Wort ist bei diesem Wasserschaden wohl noch lange nicht gesprochen.