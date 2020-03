Bützow : Homeoffice kommt gut an

Der ehrenamtliche Versichertenberater Walter Wilk weitet sein telefonisches Angebot aus

von Christian Jäger

31. März 2020, 05:00 Uhr

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das „Normale“ ist in diesen Tagen und Wochen nicht möglich – und das gilt für nahezu alle Bereiche des Lebens. „Als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung habe ich 2019 und 2020 sehr viele Rentenanträge in Bützow auf den Weg gebracht. Seit Beginn der Corona-Krise sind persönliche Sprechstunden im Rathaus Bützow sowie persönliche Hausbesuche nicht mehr möglich“, erklärt Walter Wilk. Doch er nimmt sein Ehrenamt sehr ernst und hat sich Gedanken gemacht. „Ich habe einen gangbaren Weg gefunden, den Bürgern im Landkreis Rostock und insbesondere den Bürgern in Bützow weiter zu helfen.“

Seitens der Rentenversicherung ist Walter Wilk berechtigt worden, Rentenanträge rechtsverbindlich entgegenzunehmen. Die Anträge werden nach der telefonischen Aufnahme direkt online an den zuständigen Träger der Deutschen Rentenversicherung weitergeleitet und auch die maßgebende Krankenkasse erhält online die Mitteilung über die Krankenversicherung der Rentner. „Die Rentenbewerber erhalten dann per Post eine Bestätigung, dass der Rentenantrag rechtsverbindlich gestellt wurde“, erklärt Walter Wilk das Prozedere.

Eine Weile lang hat er diesen Modus nun ausprobiert. „Und die Rentenbewerber waren mit dem kostenlosen Service bisher sehr zufrieden“, resümiert Walter Wilk. Das hat ihn dazu bewogen, dieses Angebot nun im Homeoffice weiter auszuweiten. Der ehrenamtliche Versichertenberater ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0151/17 22 22 46 erreichbar. „Freitags werde ich dann noch nach Vereinbarung tätig.“