Hier schließt sich der Kreislauf

Landwirte Rainer und Siegfried Bretting betreiben mit einem Partner eine Biogasanlage / Erbaut wurde sie bereits vor zehn Jahren

von Ralf Badenschier

27. Februar 2018, 05:00 Uhr

Die Landwirtschaft lebt vom Kreislauf der Natur und im immer stärkeren Maße auch davon, wie sich Preise unter anderem für Milch und Getreide auf dem Weltmarkt entwickeln. Beides lässt sich nur schwer kalkulieren und vorausplanen – weder das Wetter noch die Preisentwicklung. So setzen zahlreiche Landwirte seit vielen Jahren auf ein zweites Standbein. Sie werden Energiewirte. So auch Rainer und Siegfried Bretting aus Passin.

Der Hof am Ende des Dorfes ist bereits seit 1954 in Familienbesitz. Die Eltern von Rainer Bretting kauften ihn seinerzeit von einem Verwandten. Neben einem Wohnhaus, einem Stall und einer Scheune gehörten 23 Hektar Land dazu. Lange hätten sich die Eltern dagegen gewehrt, doch letztlich traten auch sie 1967 in die LPG ein. „Sie waren die letzten“, sagt Rainer Bretting. Doch das sei eine Geschichte für sich.

Er selbst beendete 1990 sein Studium der Landwirtschaft und gründete ein Jahr später als Wiedereinrichter seinen landwirtschaftlichen Betrieb als Einzelunternehmen. Zunächst war dieser nur auf die Pflanzenproduktion ausgerichtet. Doch mit dem Eintritt seines Bruders Siegfried Bretting und der Umwandlung des Betriebes in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kam auch die Milchproduktion hinzu.

Heute stehen in den Ställen der Brettings rund 200 Tiere. Aus den einst 21 Hektar sind mittlerweile rund 370 Hektar geworden, zum Teil gekauft, zum anderen Teil gepachtet.

Seit zehn Jahren gibt es nun auf dem Gelände auch eine Biogasanlage. „Die ersten Überlegungen dazu gab es bereits 2005, 2006“, erzählt Isolde Bretting, Ehefrau von Rainer Bretting. „Der Anlass damals waren nicht nur die niedrigen Milchpreise, sondern die allgemeinen Preisschwankungen für Agrarprodukte“, erklärt Rainer Bretting.

Doch danach fragt keine Bank und kein Bodeneigentümer. „Kredite müssen bedient werden, die Technik – das alles kostet Geld“, so Isolde Bretting. Ihr Mann verweist zum Beispiel auch auf die Pachtpreise. Die seien in den zurückliegenden 25 Jahren für ihn um das Sechsfache gestiegen. Schwankend hingegen bleiben die Erlöse, die zum Beispiel mit dem Verkauf der Milch erzielt werden können. In der Hochphase im vergangen Jahr lag der Preis bei 39 Cent. „Gegenwärtig sind wir bei 32 Cent“, so Rainer Bretting.

Bei der Biogasanlage sei das anders, da habe er konstante Größen, mit denen er wirtschaften könne. „Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist der natürliche Kreislauf, der mit der Biogasanlage für den Hof erzielt wird“, sagt der Landwirt. Denn um mit der Anlage Strom zu erzeugen, wird die in den Ställen anfallende Gülle verwendet. Hinzu kommt Mais, der auf den eigenen Flächen heranwächst. „Wir kaufen aber auch von anderen Landwirten hinzu“, so Isolde Bretting. Die Gärreste, die bei der Stromproduktion anfallen, werden dann wieder auf den Feldern verteilt. „Wir sparen damit auch Düngemittel“, sagt Isolde Bretting. Und so schließe sich wieder der natürliche Kreislauf. In der Anlage werden stündlich rund 500 Kilowattstunden Strom erzeugt, so Rainer Bretting. Dafür hat er gemeinsam mit seinem Bruder und einem weiteren Geschäftspartner eine eigenständige Firma gegründet.