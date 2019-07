Bützow : Hexenstimmung im Schulfoyer

von svz.de

02. Juli 2019, 05:00 Uhr

Vorhang auf heißt es heute ab 10 Uhr im Foyer der Grundschule am Schloßplatz in Bützow. Das Musiktheater Cammin präsentiert auf Einladung des Krummen Hauses das Stück „Der Spielmann und die Hexe“. Es geht um eine turbulente Reise in die Vergangenheit: Ein 700-jähriger Spielmann reist zurück in die Vergangenheit. Bei sich hat er einen geheimnisvollen Koffer mit Erinnerungsstücken aus aller Herren Länder und natürlich seine Instrumente wie den Dudelsack, die Gitarre und Trommeln. Jeder Gegenstand aus dem Koffer hat eine kleine Geschichte... Der Eintritt zu diesem Stück ist frei. „Eingeladen sind alle Vorschulkinder und Grundschulkinder mit ihren Eltern oder Großeltern“, so Sabine Prescher vom Krummen Haus.