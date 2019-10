Bützow : Herzogliche Universität ohne Zukunft

„Fridericiana“ in Bützow: Ende nach neuem Erbvertrag.

von Ralf Badenschier

27. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Vor einer Woche wurde eine neue Sonderausstellung im Krummen Haus eröffnet. Der Titel: Universität in Bützow – 1760 bis 1789. Es ist eine Schau mit Exponaten, die teilweise in Bützow noch nie gezeigt wurden, so unter anderem das Matrikel der Universität Bützow und die Siegel der Falkultäten. Doch wie kam es dazu, dass vor mehr als 200 Jahren Bützow für einen Augenblick der Geschichte Universitätsstadt wurde?

Die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts wurden durch zwei Ereignisse bestimmt: den Nordischen Krieg (1700-1721) und den Versuch Carl Leopolds (Herzog von Mecklenburg-Schwerin, von 1713 bis 1747, seit 1728 unter der Regentschaft seines Bruders) in Mecklenburg den Absolutismus durchzusetzen.

Im rund 8000 Einwohner zählenden Rostock begann die Universität ein Schattendasein zu führen. Kriegswirren und innenpolitische Auseinandersetzungen wirkten sich nachteilig aus. Wichtige Universitätsbauten zerfielen, die Regentien wurden verkauft oder verpfändet.

Neue Leiden brachte der Siebenjährige Krieg (1756-1763). Preußen zog aus dem schwachen Mecklenburg Rekruten, Geld, Lebensmittel und Pferde. 1762 war Rostock von preußischen Truppen besetzt, die 25 000 Taler als Kriegskosten verlangten.

Herzog Friedrich (Herzog von Mecklenburg-Schwerin) hatte 1758 den pietistischen Theologen Christian Albrecht Döderlein (1714-1789) als Professor der Theologie nach Rostock berufen. Döderlein, der zuvor Inspektor des Frankeschen Waisenhauses in Halle war, stieß auf den Widerstand der orthodoxen Geistlichen an der Universität.

Herzog Friedrich verfolgte den theologischen Streit mit großer Aufmerksamkeit, sah der doch die Möglichkeit, sich stärker als ihm zustand, in die Belange der Universität einzumischen und den rebellischen Rat zu verärgern.



Eröffnung im Jahr 1760





Im Jahr 1758 erhielt Herzog Friedrich vom kaiserlichen Hof in Wien das Recht, in Bützow eine eigene Universität einzurichten und seinen Anteil an der Rostocker Universität aufzuheben.

Als sich die Auseinandersetzungen mit dem Rostocker Rat verschärften, machte Friedrich von seinem Recht Gebrauch. Am 2. Mai 1760 wurde die herzogliche Universität, die „Fridericiana“, in Bützow eröffnet.

Schon im April hatte Professor Döderlein dort sein Amt als Rektor angetreten. Der Rostocker Rat ernannte einen eigenen Rektor und hielt die rätlichen Professoren an, in Rostock weiterhin Vorlesungen zu halten. Die herzoglichen Professoren zogen nach Bützow.

Bützow, eine nur etwa 1000 Einwohner zählende Landstadt, als Platz für eine Universität? Unterkunft und Studienräume im alten Bischofsschloss? Da musste das noch immer relative reiche Rostock wie ein verlorenes Paradies wirken. Immerhin wurden im Sommersemester 1760 über 100 Studenten in Bützow immatrikuliert.



Bedeutende Professoren





Trotz aller Mängel gab es unter den Professoren in Bützow einige bedeutende Wissenschaftler, darunter Angelius Johann Daniel Aepinus, der einen wesentlichen Anteil am Aufbau der „Fridericiana“ hatte, der Jurist Johann Christian Quistorp und der Mediziner Georg Christoph Detharding.

Über Europa hinaus bekannt war der 1734 als Sohn armer Eltern im dänischen Tondern geborene Orientalist Olaf Gerhard Tychsen. Besonders geehrt wurde er 1808 durch Lord Nelson, als die englische Flotte auf der Warnemünder Reede lag. Der Seeheld von Abukir ließ ihm eine goldene Gedenkmünze und ein ehrendes Schreiben überreichen. Als Kenner orientalischer Münzen war er überaus geschätzt. Neben anderen Universitäten ernannte ihn die Universität in Kasan zum korrespondierenden Mitglied mit einem Jahresgehalt von 200 Rubel.

Am 13. Mai 1788 kam es zu einem neuen Erbvertrag zwischen Herzog Friedrich Franz I. und der Stadt Rostock. Die Herrschaft des Herzogs über Rostock wurde eindeutig vertraglich gesichert.

Im Jahr darauf kamen die herzoglichen Professoren nach Rostock zurück und nahmen dort ihre Tätigkeit am 13. Mai 1789 wieder auf. In Bützow verstorben war am 9. Oktober 1784 Georg Christoph Detharding, und am 4. November 1789 starb dort der Theologe Döderlein.