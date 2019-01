Hansa-Rostock-Schal und Sporthandtuch

von svz.de

01. Januar 2019, 20:30 Uhr

Mit etwas Glück können Sie, geneigter Leser, heute einen Fußball-Schal in den Farben Blau-Weiß-Rot oder ein Sporthandtuch gewinnen.

Bei diesem SVZ-Gewinnspiel geht es in Sachen Schal natürlich um den Verein Hansa Rostock. In der Vergangenheit haben die Redakteure viel Freude in den Gesichtern derjenigen gesehen, die ein solches Exemplar ergattert haben. Einer berichtete sogar, nun könne er endlich den alten, selbst gestrickten entsorgen. Das macht das Verlosen der Gewinne gleich doppelt so viel Spaß.

Der andere Preis ist ein Handtuch aus Mikrofaser. Das ist perfekt, wenn man unterwegs ist. Das Material absorbiert Flüssigkeit enorm, ist sehr leicht und trocknet im Handumdrehen. Außerdem ist Mikrofaser weich. Also ist das Sporthandtuch genau so gut beim Camping einzusetzen wie dei der Radtour oder beim Wandern. Eine Tasche mit einem Netzanteil sorgt dafür, dass das Handtuch nicht unangenehm riecht oder stockt, wenn es mal nicht sofort zum Trocknen aufgehängt wird.

Da zurzeit nur ein Fußball-Schal und nur ein Sporthandtuch vor Ort ist, kann nicht garantiert werden, dass der jeweilige Anrufer den Artikel erhält, den er lieber haben will. Wir bitten um Verständnis.