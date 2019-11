Tarnow : Gute Antiquitäten kosten etwas mehr

von Onlineredaktion

26. November 2019, 05:00 Uhr

Die Antik-Mühle in Tarnow ist schon gewaltig. Trotzdem wird der Gast nicht vom Inhalt erschlagen. Im Gegenteil: So mancher könnte sich sein Wohnzimmer genau so vorstellen, wie diese oder jene Ecke mit antiken Schränken, Tischen und Sitzmöbeln sowie Gläsern und Besteck. Mit Inhalt und Gestaltung haben Heiko Lange und seine Frau Susanne offensichtlich ein Händchen. Kein Wunder, denn alte Sachen sind Heiko Langes Leidenschaft Er ist 55 Jahre jung, in Güstrow geboren und in der Nähe aufgewachsen.

„Schon als Kind habe ich gern alte Sachen gesammelt“, erzählt er. „Diese Sammlung wurde so groß, dass ich auch etwas los werden wollte. Güstrow hatte einen sehr großen Kreis Antiksammler. Doch der Handel untereinander war illegal statt, denn zu DDR-Zeiten hieß es: „Kunsthandel ist Staatssache“. Lange hatte versucht, für den Antikhandel eine Gewerbegenehmigung zu bekommen. Ohne Erfolg.

Im Jahr 1990 meldete er sein Gewerbe an. Heiko Lange ist ebenso in diesen Beruf hereingewachsen wie die Menge seiner Schätze. Also suchte er nach einem größeren Objekt, 30 Kilometer im Umkreis seines Wohnortes Käselow, in guter Lage und nicht so teuer. Einige Objekte schaute er sich an, aber die alte Mühle in Tarnow mit ihren vier Etagen war ideal. So kam Heiko Lange 1993 nach Tarnow.

„Viele Händler sagen, für einen Antikhandel ist Grundvoraussetzung: Es darf nichts kosten“, weiß Lange. Aber einen Dachboden ausräumen, besenrein verlassen und auf diese Weise dicke Schnäppchen an Land ziehen? „Nein, so funktioniert das nicht! Wer einen echten Antikhandel betreiben, also hochwertige Waren haben möchte, muss Geld in die Hand nehmen. Das war schon immer mein Prinzip, und so bin ich bis heute gut gefahren“, erklärt er. Fast alles müsse aufgearbeitet werden. Meist legt er selbst Hand an, denn gute Restauratoren seien schwer zu finden. Die Alten seien im Ruhestand oder verstorben. Junge Leute wollten diesen Beruf nicht erlernen. Und ein Tischler ist noch lange kein Restaurator.

Der Tischler wolle alles neu machen, Lange braucht aber alte Stücke, denen man ihre Jahre auch ansieht.

Langweilige Ware, also neue Schränke auf Alt gemacht, die könne jeder verkaufen. „Eine gute Antiquität ist alt. Das muss man sehen und sie kann ruhig etwas mehr kosten. Meine Kunden wissen das zu schätzen“, so Heiko Lang. Auf der Homepage www.antikmuehle-tarnow.de ist eine Übersicht, welche Antiquitäten in der Mühle zu haben sind. Geöffnet ist sie an der Tarnower Hauptstraße 42 dienstags bis freitags 9 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 17 Uhr.