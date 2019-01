Bützow/Güstrow : Gut 1000 Wohnmobile im Landkreis beheimatet

von svz.de

02. Januar 2019, 21:42 Uhr

Freiheit und Abenteuer locken immer mehr: Um 36 726 ist von 2017 auf 2018 die Zahl der Wohnmobile in Deutschland gestiegen. 486 893 waren es nach der letzten Bestandsaufnahme des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA): 1000 Ferienhäuser auf Rädern und mit (meistens Diesel-)Motor von ihnen sind im Landkreis Rostock notiert. Das ist ein neuer Rekord. Von 2010 bis heute wuchs der Bestand im Bund insgesamt um 146 310 Fahrzeuge. Im Landkreis Rostock liegen dank Kreisreform nur Vergleichszahlen ab 2012 vor. Hier stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 479, das waren ganze 91,9 Prozent.

Allerdings ist ordentlich Finanzkraft gefragt. „Reisemobile sind ein Luxusgut mit Durchschnittspreisen von inzwischen rund 60 000 Euro. Die Käufer sind tendenziell wohlhabender und damit auch konjunkturresistenter als die Kunden von Caravans“, hieß es vor fünf Jahren beim Caravaning Industrie Verband (CIVD), als die Freizeitindustrie von der Schuldenkrise verstärkt getroffen wurde. Die Wohnwagenzahlen bröckelten, aber wenigstens die Reisemobilisten waren ein Lichtblick. Inzwischen liegt das Freizeitmobil bei im Schnitt 68 000 Euro, fängt neu bei 50 000 Euro aufwärts an, und wird mit Blick auf die Ausstattung auch nach „unter 100 000 Euro“ und „über 100 000 Euro“ eingeteilt.

Der Teufel steckt freilich im Detail beziehungsweise unter der Haube, wenn es um die Frage geht, wie es um die Zukunft bestellt ist: Sparsamkeit und Durchzugsstärke sind gefragt (sonst wärs schwierig, bei dem Luftwiderstand auf annehmbares Tempo zu kommen). Die meisten Wohnmobile sind mit einem Fiat-Diesel motorisiert. Laut Frontal 21 schaltet die Abgasreinigung des guten Stücks nach 22 Minuten ab – exakt zwei Minuten nach der üblichen Dauer eines Abgastests. Fiat bestreitet das. Und hat gegenüber „namhaften Herstellern ausdrücklich bestätigt, dass keine unzulässigen Abschalteinrichtungen im Fiat Ducato (Euro 5 und 6) verbaut worden sind“, meldete der Münchner Merkur. Das war im Mai 2018. Aber selbst wer nach Hamburg will, hat so oder so kein Problem: Fährt er halt im Euro-5-Mobil an Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße vorbei. Wobei das Navi doch ein Problem sein könnte, wenn das die neueste „Errungenschaft Fahrverbote“ nicht kennt.

Wenn der Wohnmobil-Bestand ein Indiz für kaufkräftige Bevölkerung ist, dann ist seine Entwicklung auch unter diesem Gesichtspunkt interessant. 521 Wohnmobile gab es 2012 im Landkreis Rostock. Vergleichen wir die beiden jüngsten Werte, Anfang 2018 und 2017, dann stieg die Zahl der zugelassenen Wohnmobile hier binnen eines Jahres um 113 (12,7 Prozent). Was in absoluten Zahlen aber auch zeigt, dass Wohnmobile in der Regel als Dritt- oder Zweitwagen Nischenprodukte sind. Im Landkreis kommen rund 4,7 Wohnmobile auf 1000 Einwohner. Der bundesweite Spitzenreiter ist mit 16,12 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner der Kreis Schleswig-Flensburg. Der Kreis Rostock liegt in der Wohnmobil-Bundesliga mit seinem Wert auf Platz 286 von 400 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Dass Schleswig-Flensburg auch heuer die Spitzenposition verteidigt, liegt hauptsächlich daran, dass Schleswig Sitz eines großen Wohnmobilvermieters ist.