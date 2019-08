Bützow : Gummiweg wird aufgewertet

Asphalt-Deckschicht kommt, Gehweg verschwindet.

von Ralf Badenschier

26. August 2019, 05:00 Uhr

Der so genannte Gummiweg erhält eine neue Asphalt-Deckschicht. Das beschlossen die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung Bützow mehrheitlich. Nur Wolfgang Wehrmann (EB) wollte die Entscheidung so nicht mittragen. Investiert werden sollen für dieses Vorhaben knapp 27 000 Euro.

Bei dem Gummiweg handelt es sich um den Teil der Fritz-Reuter-Straße zwischen der Gartenstraße und der ersten Brücke in Richtung Bahnhof. Schon seit mehr als zwei Jahren wird darüber diskutiert, wie es mit der kurzen Wegeverbindung ins Bahnhofsviertel weitergehen soll. Ein Knackpunkt ist dabei der Gehweg. Der befindet sich in einem desolaten Zustand. „Hauptursache (...) sind die Wurzeln des vorhandenen Baumbestandes, die den mit Betonplatten befestigten Weg immer wieder anheben“, heißt es in der Beschlussvorlage, über die die Mitglieder des Hauptausschusses zu befinden hatten.

Wiederholt sei der Weg abschnittsweise ausgebessert worden. Das brachte jedoch nur „kurzzeitig eine Verbesserung“. Deshalb hatte bereits im März der Bauausschuss empfohlen, den Gehweg aufzunehmen und nicht wieder herzustellen. Dafür soll die Straße, die Oberfläche besteht aus sandgeschlämmtem Schotter, mit einer Asphaltdecktragschicht versehen werden.

Wolfgang Wehrmann (EB) vertrat die Auffassung, dass ein solcher Beschluss nicht rechtens sei, weil damit Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer sich die Fahrbahn teilen müssten. „Das geht nicht“, erklärte Wehrmann. Zudem befürchtet er, dass mit der Verbesserung der Fahrbahndecke der Fahrzeugverkehr zunehmen werde. Dem widersprach unter anderem Joachim Fiedler (SPD). „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Weg sehr stark von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Von Autos weniger.“ Zudem handele es sich um eine Sackgasse. Und er habe zudem festgestellt, dass sich bisher auch alle sehr rücksichtsvoll verhalten hätten. Wolfgang Wehrmann blieb bei seiner Auffassung, dass sich Fußgänger, Radfahrer und Autos nicht einen Weg teilen können. Eine Umwidmung der Straße sei durchaus möglich, widersprach Frank Endjer. Das könne mit entsprechenden Schildern ausgewiesen werden. Ein Antrag bei der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises wäre zu stellen.

Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) kam Wehrmann entgegen. Er ergänzte den Beschlussvorschlag dahingehend, dass der Gehweg erst verschwindet, wenn die Straße entsprechend ausgewiesen ist. Doch Wolfgang Wehrmann blieb bei seiner Auffassung, votierte mit „Nein“. Die sechs anderen Ausschussmitglieder sagten „Ja“.

Für den Auftrag hatte die Stadt drei Firmen angeschrieben. Die Angebote lagen zwischen 27 000 und 34 000 Euro. So fiel die Wahl auf eine Firma aus Wismar. Die bringt nun eine sieben Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht auf einer Breite von drei Metern auf.