Bützow : Große Einweihung

von Ralf Badenschier

06. Dezember 2019, 17:30 Uhr

Großer Bahnhof am Freitag in der neuen Begegnungsstätte des DRK-Kreisverbandes Güstrow in Bützow. Das gehört mit zum großen Bauprojekt „Betreutes Wohnen am Bützower See“. Im Jahr 2013 konnte sich das DRK gegen Mitbewerber um das Filetstück am Bützower See durchsetzen. Die Bauerei war nicht einfach, gab es doch viele Altlasten auf der einstigen Industriebrache. Nun sind dort in den zurückliegenden drei Jahren 37 altersgerechte Wohnungen entstanden. Gestern wurde offiziell Einweihung gefeiert.