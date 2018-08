Bützow : „Gib acht!“ auf die Schulkinder

Gelbe Banner machen auf Schulstart aufmerksam und mahnen zu Vorsicht und Rücksichtnahme

von Lennart Stahlberg

09. August 2018, 09:00 Uhr

„Brems dich! Schule hat begonnen.“ Die gelben Banner sollen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer wecken. Es ist wieder soweit. Am 18. August sind die Einschulungen, am 20. August beginnt die Schule. Die Aktion der Verkehrswacht Güstrow wird von der Polizei unterstützt. Gestern brachten Elzbieta Horstmann und Dirk Höhlein vom Polizeirevier Bützow ein solches Banner am Zaun der Grundschule am Schlossplatz in Bützow an. Auch in Schwaan an der Einfahrt zur Prof.-Franz-Bunke-Schule hängt ein solches Banner. Weitere hängen in Güstrow und Laage. Ziel der Aktion ist es, den Schulstart ins Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu holen, sie um Vorsicht und Geduld zu bitten. „Insbesondere die Erstklässler, aber auch noch Kinder mit acht, neun Jahren sind noch nicht so sicher im Straßenverkehr unterwegs. Sie können Gefahren und Geschwindigkeiten noch nicht richtig einschätzen und reagieren manchmal unberechenbar“, erklärt Carola Johannsen, Präventionsberaterin der Polizieinspektion Güstrow und wendet sich damit nicht nur an Autofahrer, sondern auch Lkw- und Motorradfahrer. Damit diese sich auf die Situation mit Schulbeginn einstellen können, werden die Banner jetzt schon frühzeitig angebracht. „Mit Schulbeginn werden wir auch wieder verstärkt Verkehrskontrollen in der Region insbesondere vor Schulen durchführen“, kündigt Bützows Revierleiter Dirk Höhlein an.

Um Verständnis bittet Carola Johannsen die Fahrzeugführer auch in Hinblick auf die Szenen, die sich ab dem 20. August wieder vor den Schulen abspielen, wenn die Eltern morgens ihre Kinder abliefern. „Dann braucht es mal etwas mehr Geduld und Aufmerksamkeit“, betont die Polizeioberkommissarin. Man müsse auch damit rechnen, dass Kinder zwischen den Auto hindurch laufen. „Auch wenn der Bus als das sicherste Verkehrsmittel in dem Zusammenhang zu sehen ist, bläuen sie ihren Kindern ein, dass sie nicht vor oder hinter dem Bus auf die Straße laufen“, betont Carola Johannsen weiter.

Die Aufgabe der Eltern sei es außerdem, die Strecke für den Schulweg mit den Kindern zu üben. Und das ruhig mehrmals, so Dirk Höhlein. „Allgemein kann ich aber auch ein Lob für die Bützower Autofahrer aussprechen, die hier am Schlossplatz sehr vorbildlich fahren.“

In eineinhalb Wochen werden im Landkreis Rostock 1857 Mädchen und Jungen als Erstklässler ihren Weg zur Schule gehen.