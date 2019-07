von svz.de

03. Juli 2019, 05:00 Uhr

Heute, morgen und übermorgen werden Andrea Theis und Sara Klopp, die beiden Frauen hinter dem Bützower Projekt „Heimat – lost and found“ wieder zu Gesprächen über die Heimat einladen. Von 13 bis 17.30 Uhr werden sie in der Carl-Moltmann-Straße 34 zugegen sein. Erkennen können Neugierige die beiden an der auffälligen Eisdielen-Garnitur. Ein Eisbrecher für ausgiebige Gespräche.