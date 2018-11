Geschichten werden lebendig

von Christian Jäger

16. November 2018, 08:47 Uhr

Viele bekannte Bützower besuchen am Freitag die Grundschule am Schlossplatz in Bützow. Darunter Politiker, Pastorin, Krankenschwester, Schornsteinfeger, der Polizeichef, Unternehmner, eine Frisörin – alles Personen aus dem Stadtbild. Sie alle werden Kindern vorlesen. Seit zehn Jahren gibt es diese Aktion unter Federführung der Bibliothek im Krummen Haus, die nicht zufällig am bundesweiten Vorlesetag stattfindet, den es bereits seit 15 Jahren gibt. Die Bützower Schüler wissen noch nicht, wer ihnen heute vorliest – und was derjenige liest.

Etwas anders verläfut die ganze Aktion in Bröbberow. Auch an der dortigen Freien Schule hat der Vorlesetag bereits Tradition. Hier wird der Spieß allerdings umgedreht, denn die Schüler lesen vor. Beispielsweise in der Feuerwehr Groß Grenz, in der Kita, im Agrarbetrieb Groß Grenz in Benitz und in der Tagespflege „Hartlich Stuuv“. Nur die Abc-Schützen bekommen vorgelesen.