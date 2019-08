Bützow : Generalprobe in der Stiftskirche

von Ralf Badenschier

03. August 2019, 05:00 Uhr

Die Spannung steigt. Mädchen und Jungen aus Rostock und Bützow nahmen an einer Kinderfreizeit der evangelisch-lutherischen Kirche in der Alten Badeanstalt in Bützow teil. Dort haben sie ein Musical einstudiert, das der Rostocker Kirchenmusiker Benjamin Jäger geschrieben hat. Morgen um 14.30 Uhr soll das Stück in der St. Marienkirche Rostock aufgeführt werden. Heute um 16 Uhr gibt es die Generalprobe in der Stiftskirche Bützow.