Bernitt : Gemeinde vergibt zwei Bau-Aufträge

von svz.de

29. Juli 2019, 07:11 Uhr

Bald soll der neue Kindergarten in Bernitt stehen. Für den Neubau sind rund 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Davon kommen 1,16 Millionen Euro Fördermittel zum Einsatz. Geld, das aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung ländlicher Räume vom Landkreis an die Gemeinde weitergereicht wird. Die Vergaben der Bauleistungen für das Hauptgewerk und die Dacharbeiten dieser geplanten Kita in Bernitt sind Themen der Sitzung der Gemeindevertretung Bernitt am Dienstag, 30. Juli. Beginn ist um 19 Uhr im Ortsteil Gemeindezentrum Moisall in der Dorfstraße.

Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen. Außerdem wird Bürgermeisterin Birgit Czarschka Bericht erstatten.