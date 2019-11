Jürgenshagen : Gemeinde gedenkt ihrer Toten

In Jürgenshagen begehen Kirche und Kommune den Volkstrauertag gemeinsam. Am Sonntag wurde ein Mahnmal eingeweiht.

von Juliane Hinz

17. November 2019, 18:00 Uhr

Die Kirche in Jürgenshagen hat am Volkstrauertag gemeinsam mit der Gemeinde der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Aus diesem Anlass wurde ein Mahnmal eingeweiht – ein Gedenkstein mit einem darauf befestigten Stahlhelm. „Er stammt aus einem Soldatengrab, das sich in Neukirchen befindet“, berichtet Pastorin Gudrun Schmiedeberg. Dort soll das Mahnmal in einigen Wochen in einer Fensternische im Turm aufgestellt werden. „Der unbekannte Soldat starb 1945, kurz vor Kriegsende“, so Schmiedeberg.

Bereits seit mehr als 20 Jahren gestalten die kirchliche und die kommunale Gemeinde Jürgenshagen zum Volkstrauertag gemeinsam ein besonderes Gedenken. An diesem Tag werden die Namen der in den beiden Weltkriegen gefallenen Jürgenshäger verlesen. Dazu gibt es ein Programm aus Zeitzeugenberichten, Musik und anderen Beiträgen aus der Gemeinde. „Es geht darum, dass sich möglichst viel einbringen“, sagt die Pastorin. Horst Schulze, stellvertretender Bürgermeister von Jürgenshagen, Gemeindevertreter Michael Constien und Peter Marquardt als Vorsitzender des Kirchgemeinderates unterstützten die Pastorin.

In diesem Jahr spielten die Konfirmanden aus Jürgenshagen und den umliegenden Gemeinden eine tragende Rolle bei der Gedenkfeier. Sie schilderten zum Teil sehr persönlich ihre Eindrücke nach einem Zeitzeugengespräch mit Joachim Meyer, Pastor im Ruhestand aus Neukirchen. Dieser hatte im Konfirmandenunterricht von seinen Erlebnissen berichtet. Vor allem seine Beschreibungen von der Angst um den an der Front kämpfenden Vater, die Furcht vor den herannahenden Russen und die Flucht auf einem Pferdewagen hinterließen einen bleibenden Eindruck bei den Jugendlichen.

„Mir ist es besonders wichtig, auch die junge Generatio miteinzubeziehen“, sagt Pastorin Schmiedeberg. Zeitzeugen gebe es immer weniger. Da sei es umso wertvoller, wenn sie das Vertrauen aufbringen, ihre Geschichte zu erzählen.

Ebenfalls Zeitzeuge ist Bäckermeister Fritz Dopp, der bei der Gedenkfeier zwei Stücke auf dem Akkordeon zum Besten gab. Dafür hatte er sich Lieder des jüdischen Tenors Joseph Schmidt ausgesucht, der im Zweiten Weltkrieg von den Nazis ermordet wurde.