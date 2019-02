Bützow : Geld für Strom freigegeben

Trotz breiter Diskussion soll die Bützower Miniaturstadt modernisiert werden

von svz.de

19. Februar 2019, 20:04 Uhr

Jetzt kann geplant werden. Die Mehrheit der Stadtvertreter machte den Weg frei für die „Modernisierung und teilweise Erweiterung der Stromversorgungsanlagen“ in der Miniaturstadt Bützow. Zugleich sollen die „bisher dezentral entsorgten Gebäude an das zentrale Schmutzwassernetz“ angeschlossen werden. Dafür sollen 50 000 Euro aus der Rücklage des städtischen Haushaltes bereitgestellt werden. In der Vergangenheit hatte es bei Großveranstaltungen immer wieder Probleme mit der Stromversorgung gegeben.

Im Vorfeld der Entscheidung hatte es eine breite Diskussion in den Fachausschüssen über den Umfang der Arbeiten, die veranschlagten Kosten sowie die Zukunft des Areals gegeben.

Die Fraktion der Einzelbewerber stimmte gegen den Beschluss. Mathias Röse bezweifelt zum Beispiel, ob es bei den veranschlagten Kosten bleibt und bemängelte zudem, dass der Verein nicht an den Kosten beteiligt werde.