Schwaan : Geld für große Campus-Sause

Schwaaner Sozialausschuss unterstützt Schulförderverein und Träger der freien Wohlfahrtspflege

von Christian Jäger

08. Juni 2020, 13:47 Uhr

Wenn der Campus der Generationen in Schwaan fertig ist, will die Prof.-Franz-Bunke-Schule diesen Meilenstein der Stadtgeschichte feiern. „Zur Campuseröffnung wird ein für alle Generationen geeignetes Programm erarbeitet. Schüler aller Altersstufen werden dabei unter Anleitung von Workshopleitern künstlerisch tätig“, heißt es im Fördermittelantrag des Schulfördervereins. Materialien, Honorare und Technik kosten natürlich Geld. Und mit 2000 Euro greift die Stadt dem Projekt unter die Arme. Das beschloss jüngst der Ausschuss für Jugend, Senioren, Bildung, Soziales und Kultur. Daneben wird auch der Reit- und Fahrverein Schwaan mit 1000 Euro bedacht. Das Geld soll bei besonderen Veranstaltungen im Vereinsgeschehen helfen, erklärt Ausschussvorsitzende Maren Gäde (Bündnis 90/Grüne). Eben deswegen falle die Zuordnung auch nicht unter den Sport, der separat gefördert wird. „Es geht nicht um den Sport, sondern um das kulturelle Vereinsleben“, erklärt Maren Gäde.

Des Weiteren erhalten auch Träger der freien Wohlfahrtspflege finanzielle Unterstützung. Dafür gingen mehrere Anträge ein. Alle Antragsteller wurden auch berücksichtigt, allerdings nicht immer in beantragter Höhe. Das gibt die verfügbare Summe von 3000 Euro gar nicht her. So erhält der Schwaaner Tierschutzverein 500 Euro, die Bützower Tafel 1000 Euro (die Tafel hat eine Ausgabe in Schwaan), die Diakonie Güstrow 200 Euro, die Evangelische Suchtberatung Rostock 500 Euro und die „proFamilia“ Schwangerschaftsberatungsstelle Güstrow 800 Euro.

„Alle Träger leisten eine so wichtige Arbeit mit ganz viel Engagement“, betont Maren Gäde. Auch wenn nicht immer die beantragten Summen gewährt werden konnten, so solle die Unterstützung auch als grundlegende Wertschätzung verstanden werden. Dabei sei auch beachtet worden, welches Angebot sich an wen richtet und um was es geht. Beispiel Tafel: „Gerade in dieser besonderen Zeit braucht die Tafel das Geld und es geht um Menschen, die finanziell nicht gut dastehen.“