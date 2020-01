Bernitt : Geld aus Schwerin für Dorfschule

Die Sanierungsarbeiten an der Schule laufen seit Monaten, für die nun auch ein Fördermittelscheck des Landes eintraf

von Ralf Badenschier

24. Januar 2020, 05:00 Uhr

Der Schulunterricht fiel gestern in Bernitt nicht aus, auch wenn die Busfahrer streikten. Mehr noch. In der Regionalen Schule gab es am Nachmittag eine kleine Feierstunde. Besuch aus Schwerin hatte sich angekündigt. Staatssekretär Thomas Lenz aus dem Innenministerium brachte einen Scheck vorbei. 244 000 Euro für die Sanierung des Schulgebäudes. Die Bauarbeiten laufen dafür seit Monaten.

„Ein Dank gilt zunächst den Eltern, dass sie ihre Kinder heute zur Schule gebracht haben“, erklärte Bernitts Bürgermeisterin Birgit Czarschka. Denn andernfalls wäre das kleine Programm, das Mädchen und Jungen der Grundschule den Gästen präsentierten, ausgefallen. Nach Musik und Gedichten ging es zur Baustellenbesichtigung.

Bereits vor zwei Jahren wurde das Dach für knapp 440 000 Euro saniert, berichtet die Bürgermeisterin. Nun geht es um die Fassadensanierung und die des Sockels. Rund um das aus Ziegelsteinen gemauerte Gebäude ist ein Graben ausgehoben. Das alte Fundament wird saniert, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Auf der Rückseite ist bereits der komplette Putz von der Fassade abgeschlagen.

Da es sich um ein Baudenkmal handelt, gibt es besondere Anforderungen und Herausforderungen. So fanden zum Beispiel genaue Untersuchungen statt, wie der Putz einmal ausgesehen hat. „Ich war erstaunt, als ich hörte, dass der einmal grau war“, sagt Birgit Czarschka. Auf der Grundlage dieser Analyse seien nun erste gedeckte Farbtöne entworfen worden. „Wir sind da noch nicht am Ende und stehen im Kontakt mit dem Denkmalschutz“, erklärt Christian Schönfeldt, Juniorchef der gleichnamigen Warnower Baufirma, die die Arbeiten an der Schule ausführt. Insgesamt werden in diesem zweiten Bauabschnitt rund 1,33 Millionen Euro investiert. Neben dem Geld aus Schwerin, fördert der Kreis das Vorhaben mit rund 473 000 Euro Sonderbedarfszuweisungen. Die restlichen Kosten werden vom Amt Bützow-Land über die Schulkostenumlage getragen. Das heißt von den Gemeinden, die ihre Kinder nach Bernitt zur Schule schicken. Dazu gehören Bernitt, Jürgenshagen, Steinhagen, Klein Belitz und Penzin.

Doch damit nicht genug. Die Sanierung muss weitergehen. Für die Arbeiten in der Schule wie zum Beispiel die gesamte Elektroinstallation und die sanitären Einrichtungen sind weitere 2,2 Millionen Euro notwendig. Auch der barrierefreie Umbau ist da eingeschlossen. „Dafür wird jetzt im Frühjahr der Amtsausschuss die Planungsleistungen vergeben“, kündigt Doris Zich, Bauamtsleiterin im Bützower Rathaus, an.

Auch für diesen dritten Bauabschnitt hofft das Amt als Träger der Schule auf weitere finanzielle Unterstützung vom Land, gab Amtsvorsteher Eckhard Krüger dem Staatssektretär mit auf den Rückweg in die Landeshauptstadt.

Im Jahr 1956 begann der Bau der Bernitter Schule. Zwei Jahre später , 1958 wurde Eröffnung gefeiert. Heute gilt das Gebäude als Baudenkmal. Mit dem gerade fortgeschriebenen Schulentwicklungskonzept des Landkreises Rostock wurde der Erhalt der Regionalen Schule mit Grundschulteil bestätigt. Derzeit werden dort 224 Schüler unterrichtet.

Die Schule sei ein wichtiger Faktor zum Erhalt des ländlichen Raumes, waren sich gestern alle einig. Und wie zum Beweis zeigte Birgit Czarschka durch die Schulfenster auf eine weitere Baustelle – die der neuen Kindertagesstätte. Dort wird demnächst Richtfest gefeiert.