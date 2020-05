Bützow : Gegen den Zahn der Zeit

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Kunsthaus Bützow sind in vollem Gang

von Christian Jäger

22. Mai 2020, 17:00 Uhr

Für gewöhnlich ist im Kunsthaus Bützow der Name Programm. Sonderausstellungen unten, dauerhaft ausgestellte Werke oben. Kunst, wohin man schaut. Derzeit ist alles anders. Das wird bereits von außen deutlich, denn das Gebäude ist komplett mit Folie verhüllt. Die Kunst im Kunsthaus besteht momentan darin, Spuren der Zeit auszumerzen. Statt Pinsel und Kreide nutzen die Künstler mitunter schweres Gerät. Seit Wochen wird das Geschehen in der Langestraße 20 von Bauarbeitern bestimmt. Das Kunsthaus wird saniert. Fast eine halbe Million Euro nimmt die Stadt Bützow in die Hand, um das geschichtsträchtige Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Fenster wurden bereits herausgenommen. Auch das große an der Hauptstraße, das mit dem „Kunsthaus“-Schriftzug in der Ecke stets die Blicke auf sich zog. Und genau an diesem Fenster wird es auch eine Änderung geben. Hier werden in Zukunft drei kleinere Fenster eingesetzt. In der Vergangenheit, als aus kleineren Fenstern das große gemacht wurde, wurde der Sturz offenbar nicht fachgerecht aufgearbeitet. Aus Sicherheitsgründen also nun wieder kleinere Fenster.

Auch im großen Ausstellungsraum, wo in der Regel neue Sonderausstellungen eröffnet wurden, werden die Fenster erneuert. Unter anderem werden Lüftungsmöglichkeiten eingearbeitet, erklärt Karl-Werner Zießnitz vom Kunsthaus-Team. „Das ist eine große Verbesserung“, sagt er. Denn mit 60 bis 70 Menschen bei einer Vernissage wurde die Luft schon mal stickig. Aktuell sind im Untergeschoss alle Fenster herausgenommen und mit Platten verrammelt. Dafür wurden alle außenliegenden Räume leergeräumt, sodass die Bilder keinen Schaden durch die Bauarbeiten und den Schmutz nehmen.

Bereits abgeschlossen sind die Gründungsarbeiten. Das Haus senkte sich in der Vergangenheit ab, sodass in der Fassade Risse entstanden sind. Um das Gebäude zu stabilisieren, wurde etappenweise Erde unter dem Haus abgetragen und Beton verfüllt. Mitunter mehr als zwei Meter tief.Um Baufreiheit zu schaffen, musste auch ein Schuppen im Innenhof abgerissen werden.

Inzwischen wurde das Gebäude vollständig eingerüstet. Denn Fassade und Fenster werden sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite erneuert. Die Arbeiter entfernten den Putz, um die Risse anzugehen. „Der Putz wurde abgeschlagen und die Risse sorgsam aufgearbeitet“, sagt Karl-Werner Zießnitz. Ohne Putz seien dabei weitaus mehr Risse zum Vorschein gekommen als im Vorfeld angenommen. Besonders freut es Karl-Werner Zießnitz, dass die letzten Feinarbeiten an der Fassade ein Stuckateur durchführt, der schon die Restaurierung des Festsaals in Schloss Bothmer leitete. „Deswegen bin ich auch überzeugt, dass es ein tolles Haus wird. Von außen, von innen ist es das ja schon“, sagt der Bützower und lächelt. Stolz klingt mit auf das, was seine Mitstreiter und er aus dem Gebäude über die Jahre gemacht haben.

Wann die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen sein werden, das ist noch völlig offen. Ein Jahr könnte durchaus noch vergehen. Und trotzdem könnte das Kunsthaus bei erforderlichem Fortschritt wieder teilweise öffnen. Wenn unten die Räumlichkeiten wieder eine Ausstellung hergeben, sei das denkbar, so Karl-Werner Zießnitz. Wann das ist und ob dann auch noch das Corona-Virus Auswirkungen auf die Art und Weise der Öffnung haben wird, sei noch völlig offen.

Bei einer Sache ist er sich aber sicher: Wenn alles fertig ist und es die Umstände zulassen, soll endlich auch die Sonderausstellung „Bützower Kunst zur Schau“ in einem würdigen Rahmen eröffnet werden, die eigentlich derzeit laufen sollte.