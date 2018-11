Bützow : Gedanken über Mittelalter-Relief

Zu einem besonderen ökumenischen Gottesdienst wird am Mittwoch, dem 21. November, um 19.30 Uhr in die Stiftskirche Bützow eingeladen.

von Ralf Badenschier

15. November 2018, 08:15 Uhr

Die Predigt am Buß- und Bettag hält der Schweriner Bischof Dr. Andreas von Maltzahn. „Der Gottesdienst schließt die ökumenische Friedensdekade und zugleich unsere erste Veranstaltungsreihe zum antijüdischen Relief in unserer Kirche ab“, blickt Pastorin Johanna Levetzow voraus. Renovierungsarbeiten an der Stiftskirche haben ein für jüdische Gläubige blasphemisches Relief aus dem Mittelalter wieder sichtbar gemacht. Der Umgang mit der Darstellung aus der Vorreformation ist durchaus umstritten. „Spott, Kulturgut, Auftrag?“ – so heißt daher eine Veranstaltungsreihe der Kirchgemeinde Bützow, die seit August zum Diskurs über den Umgang mit dem in der Stiftskirche wiederentdeckten Relief einlud. „Wir freuen uns, dass Bischof von Maltzahn den Umgang mit dem Erbe christlichen Antijudaismus‘ in der Geschichte sowie die Herausforderungen aktuellen Antisemitismus in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt seiner Predigt stellen wird“, sagt Pastorin Levetzow.