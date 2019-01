Bützow : Gäste erkunden das Gymnasium

Künftige Siebtklässler und Verwandte informieren sich über die Schule.

von Frank Liebetanz

20. Januar 2019, 20:00 Uhr

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow hat am Sonnabend gezeigt, wie vielfältig Unterricht sein kann. Während die künftigen Siebtklässler sich über die Fachrichtungen erkundigen konnten, erläuterte der Schulleiter Jörg Menzel den Eltern in der Mensa , was auf ihre Schützlinge und sie selbst zukommt.

Zunächst hörten die rund 80 Gäste im Foyer zu Beginn des Tags der offenen Tür „Greensleeves“ von den beiden Siebtklässlern Hanno Hilbrecht und John Wegner an den Keyboards, dann von der Zehntklässlerin Frieda Emig „Canarios“ von Gaspar Sanz auf der Gitarre.

Schüler der Klasse 7 c führten das Theaterspiel „Archimedes“ auf, das sie unter der Leitung der Klassenlehrerin Katrin Michels und der Deutschlehrerin Christine Lorenz einstudiert hatten.

Vormittags bot das Gymnasium den Eltern und Interessierten zwei Schnupperstunden an. Außerdem zeigten die naturwissenschaftlichen Lehrer Experimente. In den Fachräumen waren Ausstellungen und Dokumentationen vorbereitet, das Jugendrotkreuz stellte sich vor. Lehrer präsentierten die Projekte „Bützow und ich“ für die Siebtklässler, das weitergeführt werden soll, sowie „Wasser„ für die Achtklässler sowie „Globalisierung ind ihgre Herausforderungen“ für die Neuntklässler. Auch die Bereiche Sport, Gesellschaftswissen sowie Fremdsprachen wurden erläutert.