Gülzow : Führung übers Feld und Diskussion

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Feldführung und Diskussion zu einigen Schwerpunkten stehen an am 29. August von 9 bis 12 Uhr. Folgende Themen kommen zur Sprache: Bodenbearbeitung zu Mais, Unkrautbekämpfung im Mais, Gärrestdüngung und Grundnährstoffversorgung zu Mais, Steinklee als Bereicherung im Energiepflanzenanbau, Soja, Mais und Sonnenblumen im ökologischen Anbau, Sorghumhirsen im Vergleich zu Mais sowie Maissorten im Test. Treffpunkt: Parkplatz am Versuchsfeld „Am Hechtsoll“ zwischen Gülzow und Boldebuck.