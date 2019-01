Bützow : Frische Hausmacher-Kuchen

Das nächste Saloncafé am Pferdemarkt am Sonntag, 13. Januar, wollen Karoline Krüger und ein kleines Team auf die Beine stellen.

von svz.de

09. Januar 2019, 21:48 Uhr

Die Türen des ehemaligen Kolonialwarenladens am Pferdemarkt öffnen sich dann zum ersten Saloncafé im neuen Jahr. „Ich bringe mich gerne in die Arbeit des Pferdemarktquartiers ein, weil ich bald ins Quartier ziehe und das Saloncafé ein echter Treffpunkt für viele geworden ist“, sagt Karolin Krüger, die mit ihrer Familie in eine der sechs Wallstraßen zieht. Frisch gebackene Hausmacherkuchen und heißen Kaffee will sie mit ihrem kleinen Team ehrenamtlicher Helferinnen ab 14 Uhr servieren.

Seit Jahren öffnet einmal im Monat – immer am zweiten Sonntag am Pferdemarkt 8 – das Ehrenamtscafé und bietet für kleine Preise Kaffee und Kuchen an. Der Erlös kommt dem gemeinnützigen Verein PferdemarktQuartier zugute, der Kinovorführungen immer am ersten Donnerstag im Monat, Lesungen, Flohmärkte, Konzerte und mehr organisiert.