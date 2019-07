Bützow : Franziska Ehlert wird Gemeindepädagogin

von Frank Liebetanz

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Stelle einer Gemeindepädagogin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bützow war eigentlich für den 1. Juli ausgeschrieben, aber nun wird es der 1. August. Dann tritt Franziska Ehlert ihre neue Stelle in Bützow an. Pastorin Johanna Levetzow wird die neue Mitarbeiterin am Sonntag, 18. August, im Gottesdienst vorstellen. Er beginnt wie üblich um 10 Uhr in der Stiftskirche. Der Kirchenkreis Mecklenburg hat die Stelle zunächst als Dreiviertelstelle ausgeschrieben.

Im Mai war die bisherige Gemeindepädagogin Karin Hansen nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand gegangen.