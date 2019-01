Frank Becker tritt wieder an

von Christian Jäger

16. Januar 2019, 09:16 Uhr

Er will es noch einmal wissen. Frank Becker, Bürgermeister der Gemeinde Rukieten, wird sich zu den Kommunalwahlen im Mai wieder zur Wahl stellen. Am 26. Mai sind alle Bürger dazu aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Neben den ehrenamtlichen Bürgermeistern werden Gemeindevertretungen und der Kreistag gewählt. Damit das reibungslos ablaufen kann, werden in Rukieten noch Wahlhelfer benötigt, wie Frank Becker erklärt. Da er sich selbst zur Wahl stellt, falle er dafür schon einmal flach. Wer aus der Gemeinde Interesse hat, dafür zu sorgen, dass die Wahlen ordnungsgemäß stattfinden, der kann sich unter der Telefonnummer 03844/84 11 0 mit dem Amt in Schwaan in Verbindung setzen und sich als Wahlhelfer melden.