Bernitt : Fördergeld für neue Kita

von Frank Liebetanz

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Jetzt kann es bald losghen. Landrat Sebastian Constien wird morgen um 13.30 Uhr einen Fördermittelbescheid für den Neubau der Kindertagesstätte Storchennest Bernitt an die Gemeinde Bernitt übergeben. Interessierte Einwohner können dabeisein und vor Ort, am Apfelspieltplatz vor dem Gemeindezentrum in die Pläne schauen. Birgit Czarschka, Bürgermeisterin der Gemeinde Bernitt, freut sich über rund 1,1 Millionen Euro. „Der bisherige Kindergarten entspricht bei weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen“, erklärt sie.