Satow : Firmen buhlen um Nachwuchs

von svz.de

05. März 2019, 19:02 Uhr

„Schüler suchen Firmen“ hieß es noch vor Jahren. Mittlerweile hat sich das umgedreht. Firmen suchen Schüler oder besser zukünftige Auszubildende. Diese Wandlung haben auch die Organisatoren des Berufskundetages der Regionalen Schule am See in Satow erfahren. Bei der 14. Auflage morgen ab 9 Uhr stellen sich mehr als 50 Firmen und Institutionen vor. Dazu gehören unter anderem die Fischwarenfabrik, die Fachklinik Waldeck und das Ausbildungs- und Umschulungs- zentrum aus Schwaan, ebenso das Kaufhaus Stolz und die Warnow-Klinik Bützow.