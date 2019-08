Bützow : Festlicher Gottesdienst

von svz.de

17. August 2019, 05:00 Uhr

Sie ist 34 Jahre jung und wohnt in Gelbensande. Seit Anfang des Monats ist Franziska Ehlert die neue Gemeindepädagogin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bützow. Morgen um 10 Uhr wird die Mutter einer einjährigen Tochter in einem festlichen Gottesdienst in der Stiftskirche Bützow eingeführt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es Kaffee geben und die Möglichkeit, mit Franziska Ehlert ins Gespräch zu kommen.