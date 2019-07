Bützow : Fahrt nach Bremen

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Fremdenverkehrsverein Bützow und Umgebung fährt am Sonnabend, 17. August, an die Weser zum Übersee Törn, einem maritimen Festival. Bützow und Bremen Osterholz sind Partnerstädte. Abfahrt ist ab Güstrow 7.30 Uhr, Bushaltestellen in Bützow: Bahnhofstraße 8 Uhr, Stadtmitte Markt 8.05 Uhr, Leninring 8.10 Uhr, Kühlungsborner Straße 8.15 Uhr. Gegen 12 Uhr werden die Bützower im Ortsamt Bremen Osterholz nach einer Begrüßung mit dem Reisebus an die Weser zum Übersee Törn fahren. Hier kann die Zeit selbst gestaltet werden. Gegen 15 Uhr werden die Holtz' Apteiker mit den Ortsteilvertretern Osterholz mit eine Stunde lang musikalisch die Region Bützow repräsentieren. Gegen 19 Uhr geht es nach Hause, Ankunft soll gegen 23 Uhr in Bützow sein. Restplätze können noch unter Telefon 038461/36 38 oder 0162/172 53 86 gebucht werden.