Benitz : Es summt und brummt im Ort

Die Gemeinde wurde für ihren Einsatz für die Insekten gewürdigt.

von Christian Jäger

26. August 2019, 05:00 Uhr

Eine Gemeinde im Einsatz für Bienen: Benitz ist die zweit-bienenfreundlichste Gemeinde aus ganz MV und wurde dafür nun im Rahmen des Norddeutschen Honigmarkts in Wismar ausgezeichnet worden. Diese Platzierung teilt sich Benitz mit Gören-Lebbin. Einen Hauch bienenfreundlicher war nur Grambow. „Alle drei Preisträger waren fast ebenbürtig. Ausschlaggebend waren Feinheiten“, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD).

Als Prämie für diesen Einsatz erhielt Benitz 2000 Euro. Wofür das Geld eingesetzt wird, ist für Bürgermeister Rainer Mohsakowski ganz klar: „Dafür, dass die Gemeinde noch bienenfreundlicher wird. Wir haben so einiges vor.“ Was genau, so tief möchte er sich noch nicht in die Karten schauen lassen. Es seien noch Rücksprachen mit weiteren Akteuren nötig, die ebenfalls für Bienenfreundlichkeit sorgen. Darunter zum Beispiel Petra Bittner, die als Imkerin eine umfassende Dokumentation erarbeitet hat. Aber auch mit Kathrin Naumann, die als Imkerin und als Geschäftsführerin Ortsansässigen des Agrarbetriebs sowohl privat als auch beruflich im Einsatz für Bienen ist.

Beide Landwirtschaftsbetriebe aus der Gemeinde würden regelmäßig zahlreiche Blühstreifen anlegen, berichtet Rainer Mohsakowski. Und Rapsfelder würden stets nur nachts besprüht, damit die Bienen tagsüber in Ruhe gelassen werden.

Aber nicht nur Imker und Landwirte, sondern die ganze Gemeinde macht sich für die Bienen stark. „Wir haben in Benitz und Brookhusen viele blühende Wiesen“, sagt der Bürgermeister. Es seien zudem viele Hecken und Bäume gepflanzt worden. Zum Teil auch als Ausgleichsmaßnahmen, wenn andere Gemeinden gebaut haben. Auch viele Anwohner hielten viele blühende Gärten vor. Und sogar in der Satzung der Gemeinde sei festgeschrieben: Wer hier baut, muss bienenfreundlich agieren.

Ein gemeinsames Verhalten, dass Minister Backhaus sehr begrüßt. Er verwies in Wismar darauf, dass jeder bereits mit kleinen Dingen wie dem Aufstellen von Insektenhotels, der Anlage blütenreicher Wiesen und Beeten oder dem reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zum Wohl der Honigbienen und der wildlebenden Insekten beitragen könne. Als Agrarminister sehe er zudem vor allem die Landwirtschaft in der Verantwortung, wobei in den vergangenen Jahren Fortschritte erreicht worden seien. In MV werde jeder vierte Hektar Ackerland freiwillig nach erhöhten Umweltstandards bewirtschaftet. In diesem Jahr seien auf rund 7800 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche Blühstreifen angelegt worden.