Steinhagen : Erste Entscheidungen

von svz.de

02. Juli 2019, 05:00 Uhr

Gewählt wurden sie bereits Ende Mai, die neuen Gemeindevertreter von Steinhagen. Heute Abend soll sich das Gremium konstituieren. Auf dem Plan stehen die Wahlen von zwei Stellvertreter für Bürgermeister Dirk Voß sowie die Bestückung verschiedener Gremien, für die Vertretungen der Gemeinde notwendig sind. Und wenn alle Gemeindevertreter verpflichtet worden sind, stehen schon die ersten Entscheidungen an. So geht es um den Ausbau der Ladestation für Elektroanschlüsse am Schloss sowie die Sanierung des Treppenpodests am Speicher. Die öffentliche Versammlung beginnt heute Abend um 18 Uhr und findet im Sitzungszimmer der Gemeinde statt.