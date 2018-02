Bützow : Eine Sonnenuhr im Schatten?

Die 2016 feierlich eingeweihte Sonnenuhr an der Bützower Stiftskirche verschwindet im Schatten einer Linde

von Christian Jäger

16. Februar 2018, 21:00 Uhr

Die Sonnenuhr an der Südseite der Bützower Stiftskirche zieht viele Blicke auf sich. Doch was ist eine Sonnenuhr, wenn keine Sonne mehr auf ihr steht? Dieses Problem ist im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen. Denn eine Linde, die am südlichen Kirchenplatz vor Jahren gesetzt wurde, ist mittlerweile so groß, dass sie ihre Schatten auf die Sonnenuhr wirft.

Axel Ulrich, Vorsitzender des Bauausschusses der Stadt Bützow, trug das Anliegen während der jüngsten Sitzung vor. Der „Sonnenuhr-Beauftragte“ habe ihm dies aufgetragen. Gemeint ist damit Dieter Menter. Axel Ulrich bat Bauamtsleiterin Doris Zich zu prüfen, ob der Baum nicht versetzt werden könne. Rainer Boldt vom Förderverein Stiftskirche erklärt, dass die Stadt Eigentümer der Bäume ist. „Wenn die Stadt der Auffassung ist, dass die Sonnenuhr wichtiger ist als der Baum, muss sie einen Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde stellen.“

Dieter Menter spricht von Schildbürgerstreich

Eine Sonnenuhr im Schatten – das bringt vermutlich einige zum Schmunzeln. Danach ist Dieter Menter aber nicht zumute. „Das glaubt einem doch keiner. Dann brauchen wir die Sonnenuhr auch nicht“, sagt er. Er sprach gar von einem Schildbürgerstreich. Je nach Jahreszeit sei die Sonnenuhr zum Teil ab den Mittagsstunden nutzlos. „Von 13 bis 17 Uhr ist der Schatten voll drauf“, erklärt Dieter Menter. Und das selbst in diesen Tagen, obwohl der Baum nicht einmal Blätter trägt.

„Mittlerweile ärgert mich das“, moniert der Bützower. Bereits vor zwei Jahren habe er das Problem angesprochen. Seinerzeit waren Kräne an der Kirche im Einsatz. Diese hätten es seiner Meinung nach damals leicht gehabt, den Baum auf die andere Seite der Stiftskirche zu befördern. Inzwischen sei die Linde, die Ende der 1990er-Jahre gesetzt wurde, größer und schwerer. „Es heißt nicht umsonst Jahresringe“, so Dieter Menter.

Im Herbst 2016 wurde die Sonnenuhr – konkret handelt es sich um die Kopie der Lüderschen Mittags-Sonnenuhr – feierlich eingeweiht. Fast hätte seinerzeit eine große Wolke die Einweihung gestört. Sie verzog sich allerdings. Bereits vor zehn Jahren wurde der Beschluss gefasst, eine Kopie der Sonnenuhr von 1765 wieder anzubringen. Das Original befindet sich in der Kirche. Es heißt, dass sie möglicherweise nie in Betrieb war, da der Zeiger fehlte. Mehr als 30 000 Euro waren nötig, um das Loch an der Stiftskirche auf der Südseite wieder zu füllen. Über mehrere Jahre hinweg wurden dafür Spenden gesammelt.

Flyer zur Sonnenuhr so gut wie fertig

Während der Einweihung wurde verkündet, dass eine Broschüre zur Sonnenuhr angefertigt werden soll. „In Kürze“ hieß es im Herbst 2016. Im März 2017 wurde dann auf Ende 2017 korrigiert. „Es hat sich verzögert“, erklärt Rainer Boldt. Es habe Probleme bei der Finanzierung des Drucks gegeben. Das Angebot sei zu teuer gewesen. Aber nun sei der Auftrag zum Drucken erteilt worden, so Rainer Boldt. In der Broschüre soll unter anderem erklärt werden, wie die Uhr richtig zu lesen ist. Ein Beispiel: Um 13 Uhr zeigt sie 11.50 Uhr an – die wahre Bützower Zeit. Es sei denn, die Linde wirft wieder einen Schatten.