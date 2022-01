Nach Corona-Schließung : Ernst-Barlach-Museen dürfen wieder öffnen

Die Barlach-Museen beenden die Corona-Zwangspause am Dienstag und bestechen gleich mit einer Sonderausstellung.

Güstrow | Gute Nachrichten für Kulturbegeisterte aus der Region und Touristen: Die Ernst Barlach Museen öffnen am Dienstag, 1. Februar, wieder. Coronabedingt hatten die Einrichtungen seit fast zwei Monaten geschlossen. Die neuesten Beschlüsse zur Corona-Verordnung gestatten nun die neuerliche Öffnung. Auch interessant: Barlachs Atelierhaus wird eine Sonderausstellung gewidmet „Wir sind glücklich, dass wir mit der Öffnung unserer Museen den Zugang zu unserem kulturellen Angebot für Besucherinnen und Besucher ermöglichen können“, erklärt Dr. Magdalena Schulz-Ohm, Leiterin der Güstrower Ernst Barlach Museen. Die Einrichtungen sollen nun wieder zu einem lebendigen Ort des Austausches werden. Sonderausstellung im Museum am Heidberg In der Gertrudenkapelle gibt es eine Sammlungspräsentation zum Werk Ernst Barlachs. Und etwas ganz Besonderes erwartet die Besucher im Museum am Heidberg: Die Sonderausstellung 90 Jahre Atelierhaus. „Von der Erbauung bis in die Zukunft spüren die Museen anhand zum Teil ungesehener Zeitdokumente dem Zusammenspiel von Raum und Funktion des Gebäudes nach und gewähren gleichzeitig Einblick in das Lebensumfeld des Künstlers“, wird die Ausstellung beschrieben. Es werden bedeutende Plastiken Barlachs gezeigt, die entsprechend ihrer Entstehungszeit die einzelnen Güstrower Ateliers dokumentieren. Außerdem werden originale Entwurfszeichnungen des Güstrower Architekten Adolf Kegebeins (1894-1987) sowie sowie eine großen Fotodokumentation zur Nutzungsgeschichte des Hauses gezeigt. Auch interessant: Angst vor einem erneuten Lockdown Die Sonderausstellung wird bis zum 20.Februar gezeigt. Interessierte sollen sich schon mal Sonntag, 6. Februar, vormerken. Um 15 Uhr ist eine Baustellenführung durch das Atelierhaus geplant. Dabei werden seltene Einblicke gewährt. ...

