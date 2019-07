von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Kultursalon, Pferdemarkt 8 in Bützow, werden im Rahmen des Kinderkinos des Vereins Pferdemarktquartier folgende Filme gezeigt: am Freitag, 26. Juli, „Die kleine Hexe“ und am Freitag, 9. August, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.