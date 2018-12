Jürgenshagen : Die Kita-Übergabe läuft

Das Amt Bützow-Land übernimmt die Einrichtung in Jürgenshagen zum 1. Januar.

von Frank Liebetanz

14. Dezember 2018, 09:01 Uhr

Die Übergabe der Kindertagesstätte in Jürgenshagen läuft wie geplant. Das berichtet Elfriede Schmidt, Bürgermeisterin der Gemeinde Jürgenshagen, nach der Sitzung der Gemeindevertretung.

Im Juli dieses Jahres hat es zwischen der Gemeinde Jürgenshagen und der Diakonie Güstrow als Träger der Kita im Ort Jürgenshagen ordentlich gekracht. Es wurde klar, dass die Trägerschaft in andere Hände kommt. Die Politiker wählten wie berichtet das Amt Bützow-Land aus.

Zum Jahreswechsel greift der neue Vertrag mit dem Amt Bützow-Land. „Bis auf eine Erzieherin bleiben alle in Jürgenshagen“, so Elfriede Schmidt. Und in einem Fall stehe es noch nicht fest. Wie der Wechsel technisch läuft, sei ebenfalls besprochen. Außerdem werde auf Gemeinde-Initiative der Kletterberg auf dem Gelände saniert. Das koste rund 7500 Euro.