Schlemmin : Die Flatterulme im Buchenwald

Der Baum des Jahres 2019 steht vereinzelt auf Flächen des Forstreviers Schlemmins.

von Frank Liebetanz

24. Januar 2019, 12:00 Uhr

Auszubildende fällen eine Rotbuche im Waldgebiet nahe des Dorfs Schlemmin. Nicht irgendeine, sondern eine ganz bestimmte. Revierleiter Steffen Hambruch hat den Baum ausgesucht, weil eine Lücke im Blätterdach der etwa 90 Jahre alten benachbarten Bäume gebildet werden soll. „Die Flatterulme braucht Platz im Kronenraum“, so der Förster, denn gegen die Buchen könne sie sich nicht durchsetzen. Die Flatterulme ist von der Stiftung Baum des Jahres für 2019 ausgewählt worden.

Die Buche sei eine Schattenbaumart, sie werfe Schatten und ertrage ihn auch. Die Ulme werde bis zu 35 Meter hoch, aber fünf Meter weniger als die Buche. Die Lücke soll dieser Flatterulme mehr Licht verschaffen.

Auf der anderen Seite der Ulme führt ein Rückeweg lang – dort fahren so genannte Harvester lang, wenn mehrere Bäume gefällt werden sollen. Diese Holzvollernter fixieren die Bäume, fällen sie, können die Stämme entasten und für den Abtransport ablegen. Das ist in diesem Fall nicht nötig. Mehr Licht von zwei Seiten: Das genüge, meint Steffen Hambruch. Würden in direkter Nachbarschaft weitere Bäume gefällt, könne die Ulme bei Sturm umfallen. Das will der des Revierförster Schlemmin auf jeden Fall verhindern – zumal die seltene Flatterulme seine persönliche Lieblings-Baumart ist. Zum Glück sie sie resistenter als die Berg- und Feldulme gegenüber einem Pilz, den der Ulmensplintkäfer übertrage. „Eine Flatterulme sieht einfach toll aus“, meint Steffen Hambruch. Als einziger Baum Mitteleuropas habe sie Stelz- oder Brettwurzeln, die für mehr Standsicherheit sorgten. Sonst haben nur tropische Bäume solche Wurzeln. Außerdem sie relativ selten, da sie als Einzelbaum in anderen Beständen vorkomme.

Wie selten Flatterulmen verdeutlicht Steffen Hambruch so: Auf den zehn Hektar Buchenwald seien weniger als zehn dieser Ulmen zu finden. Und das sei schon relativ viel. Im ganzen Revier Schlemmin gebe es vielleicht 50 Flatterulmen. Hambruch setzt auf natürliche Verjüngung, also auf den Verzicht auf Pflanzungen. Auch bei den anderen Baumarten, die sich vereinzelt im Buchenwald finden: der Vogelkirsche und dem Ahorn oder auch mal einer Birke.

Das Forstamt betreut rund 1800 Hektar Wald, davon etwa 1100 Hektar für die Landesforstanstalt. Rund 80 Prozent der Gesamtfläche sind Laubwald, standortbedingt mit wiederum rund 80 Prozent von der Buche dominiert. Die kräftigen und nährstoffreichreichen Standorte sind ideal für diese Baumart. Ansonsten gibt es flächig Bestände von Eichen, Eschen, Erlen und Bergahorn – sowie vereinzelt Ulmen, Vogelkirsche, Birke und Eberesche.